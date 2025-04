Independiente Del Valle x Universitário: onde assistir, horário e prováveis escalações

Independiente Del Valle e Universitário se enfrentam nesta terça-feira (8), às 23h (horário de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, no Equador. O confronto, válido pela segunda rodada do Grupo B da Libertadores, terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

O Independiente Del Valle ocupa o terceiro lugar no Campeonato Equatoriano com 12 pontos e foi derrotado pelo Barcelona SC por 1 a 0 na primeira rodada da Libertadores. O técnico Javier Rabanal terá o elenco completo para o confronto.

Já o Universitário também ocupa a terceira posição no campeonato local e perdeu para o River Plate por 1 a 0 na última rodada. Entre os desfalques para a partida estão Martín Pérez e Matías de Benedetto.

Diaz jogador do Independiente del Valle lamenta durante partida contra o Palmeiras no estadio Arena Allianz Parque pelo campeonato Copa Libertadores 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Independiente Del Valle e Universitário

✅ FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE DEL VALLE X UNIVERSITÁRIO

LIBERTADORES - 2ª RODADA - GRUPO B

📆 Data e horário: terça-feira, 8 de abril de 2025, às 23h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Banco Guayaquil, no Equador;

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Guido Villar, Loor, Quiñónez, Carabajal, Schunke, Fernandez, Mercado, Mendez, Zabaia, Medina e Spinelli.

UNIVERSITÁRIO: Sebastián Britos, José Carabali, César Inga, Riveros, Corzo, Polo, Concha, Murrugarra, Costa, Churín e Flores.