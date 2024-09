Holanda e Alemanha venceram na primeira rodada (Foto: INA FASSBENDER/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 15:45 • Amesterdã (HOL)

Holanda e Alemanha se enfrentam nesta terça-feira (10), às 15h45 (de Brasília), no Johan Cruijff ArenA, em Amesterdã (HOL), em jogo válido pela segunda rodada do grupo 3 da primeira divisão da Nations League. Com duas goleadas marcando cinco gols, as seleções lideram o grupo. O jogo terá transmissão do SporTV2.

➡️ Clique para assistir no Sportv

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Holanda x Alemanha (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

HOLANDA X ALEMANHA

2ª rodada - Grupo A3 - Nations League

📆 Data e horário: terça-feira, 10 de setembro de 2024, às 15h45 (de Brasília);

📍 Local: Johan Cruijff ArenA, em Amesterdã (HOL);

📺 Onde assistir: SporTV2;

🟨 Árbitro: Davide Massa (ITA);

🖥️ VAR: Aleandro Di Paolo (ITA).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

HOLANDA (Técnico: Ronald Koeman)

Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk e Ake; Schouten, Gravenberch e Reijnders; Simons, Gakpo e Zirkzee.

ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)

Ter Stegen; Kimmich, Schlotterbeck, Tah e Mittelstadt; Andrich, Pavlovic e Musiala; Havertz, Wirtz e Fullkrug.