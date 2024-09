Nacional faz homenagem a Juan Izquierdo em primeiro jogo após a morte do jogador

Jogadores do Nacional entraram em campo com camisa em homenagem a Izquierdo (DANTE FERNANDEZ / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 19:28 • Montevidéu (URU)

No primeiro jogo desde a morte de Juan Izquierdo, o Nacional fez uma série de homenagens ao ex-jogador. O Tricolor encara o Liverpool, pela segunda rodada do Torneio Clausura do Uruguai.

Emocionados, os atletas entraram em campo com camisas com o rosto do defensor, que faleceu em São Paulo após sofrer um mal súbito. Nas arquibancadas, os torcedores também demonstraram apoio ao elenco e familiares.

Antes da bola rolar, houve uma salva de palmas em homenagem a Izquierdo, onde alguns atletas não esconderam a emoção e desabaram em choro. Vale lembrar que o ex-jogador atuou com a camisa do Liverpool na última temporada.

CONFIRA IMAGENS DAS HOMENAGENS:

Torcedores do Nacional homenageiam Izquierdo no Gran Parque Central (DANTE FERNANDEZ / AFP)

Familiares de Izquierdo compareceram ao Gran Parque Central (Dante Fernandez / AFP)

