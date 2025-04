Neste sábado (5), o Heidenheim enfrenta o Bayer Leverkusen em confronto válido pela 28ª rodada da Bundesliga. O jogo acontecerá no Voith Arena, em Heidenheim e está previsto para começar às 10h30 (de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo da Onefootball (streaming).

O Heidenheim não faz boa campanha na Bundesliga e está na 16ª colocação, indo para os playoffs de rebaixamento. O time está a 3 pontos atrás do primeiro clube fora da Z3 e busca a vitória para fugir da possibilidade de relegação. Apesar disso, o clube está em crescimento e venceu as duas últimas partidas que disputou.

Jogadores do Bayer Leverkusen comemoram gol em partida da Bundesliga (Foto: Ina Fassbender/AFP)

O Bayer Leverkusen, por outro lado, está em busca do bicampeonato alemão e segue na cola do líder Bayern de Munique e o que separa os dois clubes são 6 pontos de diferença. Deste modo, a equipe busca chegar a sua terceira vitória consecutiva e se aproximar do topo da tabela.

Confira as informações do jogo entre Heidenheim e Bayer Leverkusen pela Bundesliga

✅ FICHA TÉCNICA

HEIDENHEIM X BAYER LEVERKUSEN

28º RODADA - BUNDESLIGA

📆 Data e horário: sábado, 5 de abril, às 10h30 (de Brasília);

📍 Local: Voith Arena, em Heidenheim (ALE);

📺 Onde assistir: Onefootball (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

HEIDENHEIM: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha e João Neves; Doué, Dembélé e Barcola

BAYER LEVERKUSEN: Fofana; Arcus, Bamba, Lefort, Hanin, Aholou, Belkhdim, Belkebla, Allevinah, El Melali e Lepaul