Grêmio x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Grêmio e São Paulo se enfrentam neste domingo, 1º, às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A TV Globo e o Premiere transmitem a partida. ➡️ Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

Felipe, do Grêmio, lamenta gol perdido contra o São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como chegam as equipes para a partida de hoje?

Com 41 pontos, o time gaúcho chega pressionado pela proximidade com a zona de rebaixamento.

➡️ Por onde anda Toninho Cerezo, ex-volante do São Paulo?

Nas últimas cinco partidas, o Grêmio tem uma vitória, uma derrota e três empates. O time vem de um empate com o Cruzeiro, fora de casa, por 1 a 1.

Com 59 pontos, o Tricolor paulista já garantiu a vaga para a Libertadores do próximo ano, o São Paulo já começa a pensar na próxima temporada. Nas últimas cinco partidas, duas vitórias e três empates, incluindo o 2 a 2 com o Atlético-MG na última rodada, no Morumbis.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X SÃO PAULO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 36ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 1º de dezembro, 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

🕴️ Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

🔍 VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

⚽Prováveis escalações

GRÊMIO: Marchesín, João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Aravena, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite. (Técnico: Renato Portaluppi.

continua após a publicidade

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Patryck (Rafinha); Luiz Gustavo, Alisson, Luciano, Lucas e Ferreirinha; André Silva. (Técnico: Luis Zubeldía)