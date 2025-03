Grêmio x Ferroviária: onde assistir, horário e prováveis escalações do Brasileirão Feminino

O Grêmio recebe a Ferroviária nesta quarta-feira (26) pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de 2025. O confronto está marcado para às 19h (horário de Brasília), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, e terá transmissão do Sportv (canal fechado).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As Gurias Gremistas perderam para o Cruzeiro por 4 a 3, fora de casa, na primeira rodada e, com isso, ocupam a 13ª colocação. Entre os desfalques da equipe comandada por Thaissan Passos estão: a zagueira Tayla e a lateral Dani Barão (ambas receberam cartão vermelho e cumprem suspensão), além de Katielle (substituída por protocolo de concussão).

A Ferroviária, por sua vez, é líder da competição após golear o Sport por 7 a 0, em casa. O time de Jéssica de Lima não terá nenhum desfalque confirmado para o confronto de quarta-feira.

continua após a publicidade

Foto: Morgana Schuh / Grêmio FBPA

Tudo sobre o jogo entre Grêmio e Ferroviária (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio x Ferroviária

2ª rodada — Brasileirão Feminino

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio do Vale, em Novo Hamburgo;

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO: Raissa; Shashá, Brito (Karol Arcanjo), Mónica Ramos e Raissa Bahia; Bia Santos, Daniela Montoya e Camila Pini; Giovaninha, Maria Dias (Drika) e Yamila Rodríguez. Técnica: Thaissan Passos.

continua após a publicidade

FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Luana, Andressa e Barrinha; Cris, Raquel e Micaelly; Darlene, Mariana Santos e Millene Fernandes. Técnica: Jéssica de Lima.