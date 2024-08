Grêmio x Corinthians: onde assistir, escalações e horário do jogo da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam em duelo eliminatório em Curitiba. (Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 05:15 • Curitiba (PR)

Grêmio e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (7), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba (PR), com transmissão da Globo, na TV aberto, do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e do Prime Video, pelo streaming. No jogo de ida, empate por 0 a 0 na Neo Química Arena.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Grêmio e Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO x CORINTHIANS

OITAVAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 7 de agosto de 2024, às 21h30;

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR);

📺 Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

GRÊMIO (Técnico: RENATO PORTALUPPI)

Marchesín; Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Dodi, Cristaldo e Reinaldo; Pavon e Soteldo

CORINTHIANS (Técnico: RAMÓN DÍAZ)

Hugo Souza; Fagner, Cacá, André Ramalho e Hugo; Ryan, Alex Santana, Ryan e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto

Grêmio e Corinthians se enfrentam na segunda partida das oitavas de final da competição. (Arte: Lance!)

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Clique aqui e acompanhe as últimas notícias em tempo real