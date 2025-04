Goiás x Vila Nova: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo GOI VIL 3ª Rodada Brasileirão Série B Data e Hora Quinta-feira, 17 de abril de 2025, às 19h (de Brasília) Local Estádio da Serrinha, em Goiás Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Michael Stanislau (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS) Var Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) Onde assistir

Goiás e Vila Nova se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 19h (horário de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiás. O confronto, válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A equipe do Goiás vem de vitória na competição diante do Operário, fora de casa. O time esmeraldino vive grande fase e está entre os líderes da Série B.

No clássico, o time não contará com o técnico Vagner Mancini, que cumpre suspensão. Assim, terá o ex-jogador e atual auxiliar técnico Réver na beira do campo. No mais, a equipe deve ter todos os jogadores à disposição.

continua após a publicidade

O Vila Nova também vem de vitória por 1 a 0, mas precisa lidar com desfalques. Com dores, Tiago Pagnussat e Diego Torres são dúvidas para o duelo.

— Estamos nos readequando devido a algumas situações, aos desfalques que nós temos. O Tiago e o Diego Torres não treinaram. Os dois fizeram exames. Tem o Igor Henrique, o Todinho... Estamos em um processo de ajuste da equipe por conta dos desfalques — disse o técnico Lacerda.

continua após a publicidade

Réver estará no banco de reservas do Goiás (Foto: Heber Gomes/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Goiás e Vila Nova

✅ FICHA TÉCNICA

GOIÁS X VILA NOVA

SÉRIE B - 3ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Serrinha, em Goiás

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GOIÁS: Tadeu; Willean Lepo, Lucas Ribeiro, Messias e Lucas Lovat; Juninho, Marcão e Jajá; Rafael Gava, Zé Hugo e Arthur Caíke.

VILA NOVA: Halls; Elias, Bernardo Schappo, Walisson Maia e Higor; João Vieira, Diego Torres (Arílson) e Jean Mora; Labandeira, Ruan Ribeiro e Poveda.