O Goiás recebe o Athletico-PR nesta segunda-feira (21), às 20h, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, as duas equipes estão em lados opostos da tabela. O Esmeraldino luta contra o rebaixamento, já o Furacão briga por uma vaga direta na Libertadores.