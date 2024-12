Girona x Liverpool; onde assitir, horário e prováveis escalações

O Girona recebe o Liverpool nesta terça (10), pela fase de liga da Champions League. O jogo acontece às 14h45 (horário de Brasília) no Estádio Montilivi, em Girona, na Espanha. A partida será transmitida pela TNT (canal fechado) e pela Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com Prime Video

continua após a publicidade

O Liverpool é o primeiro colocado da Champions League e busca vencer cada um dos primeiros seis jogos de uma campanha europeia pela segunda vez na história. O Girona, por sua vez, tem apenas uma vitória e esta na 30° colocação.

O destaque do Liverpool é o egípcio, Mohamed Salah, que marcou seis vezes nos últimos cinco jogos do clube e vai em busca do de 50° gol em sua carreira na Champions League. Das 49 vezes que balançou as redes, 43 foram usando a camisa dos Reds.

continua após a publicidade

O Liverpool enfrenta o Girona nesta terç-feira (10) (Foto: Adrian Dennis / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

GIRONA X LIVERPOOL

6ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 10 de dezembro de 2024, às 14h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Montilivi, em Girona, na Espanha

📺 Onde assistir: TNT (canal fechado) e Max (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GIRONA: Gazzaniga; Arnau Martínez, Lopez, Krejci, Gutiérrez; Martin, Romeu; Asprilla, Van de Beek, Danjuma; Miovski. Técnico: Miguel Ángel Sánchez Muñoz.

continua após a publicidade

LIVERPOOL: Kelleher; Qaunsah, Gomes, van oDijk e Robertson; Gravenberch, Jones e Szoboszlai; Salah, Gakpo e Nunez. Técnico: Arne Slot.

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional