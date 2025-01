Getafe x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo por La Liga

Getafe e Barcelona se enfrentam neste sábado (18), em jogo válido pela 20ª rodada de La Liga. A bola às 17h (de Brasília), no Estádio Coliseum Alfonso Pérez, com transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre Getafe e Barcelona (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Getafe x Barcelona

20ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: sábado, 18 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, na Espanha;

📺 Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GETAFE (Técnico: José Bordalás)

Soria; Djené, Duarte, Alderete, Iglesias; Aleñá, Milla, Arambarri, Costa; Uche, Yildirim

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Araújo, Baldé; Casadó, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski

Lamine Yamal comemora golaço pelo Barcelona (Foto: Fadel Senna/AFP)

