Frankfurt x Bayern: horário, escalações e onde assistir ao jogo da Bundesliga

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 14:41 • Rio de Janeiro

Eintracht Frankfurt e Bayern se enfrentam às 12h30 (horário de Brasília), em um duelo válido pela 7a rodada da Bundesliga 24/25. A partida será transmitida no One Football.



O líder e o vice-líder da competição se enfrentam neste domingo. O Bayern está no topo da tabela com 13 pontos, tendo conquistado quatro vitórias e um empate em cinco jogos. O time bávaro tem o melhor ataque da liga, com 17 gols marcados, e a melhor defesa, com somente 4 gols sofridos.



Kane celebra um de seus quatro gols na vitória do Bayern na Champions (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

Já o Eintracht Frankfurt ocupa a segunda posição com 12 pontos, fruto de quatro vitórias e uma derrota. Com 11 gols marcados e 6 sofridos, a equipe da casa busca ultrapassar o rival e assumir a liderança do campeonato neste início promissor da temporada.



PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FRANKFURT

FRANKFURT: Kauã Santos; Kristensen, Aurèle Amenda e Arthur Theate; Tuta, Hugo Larsson e Omar Marmoush; Chaibi, Ebimbe e Matanovic. Técnico: Dino Toppmoller.



PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAYERN DE MUNIQUE

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Raphael Guerreiro, Upamecano, Kin Min-Jae e Alphonso Davies; Kimmich, Pavlovic (Goretzka) e Michael Olise; Gnabry (Sané), Musiala e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.