Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 07:00 • Fortaleza (CE)

Fortaleza e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (28), na Arena Castelão, pela quarta rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), com transmissão do Premiere (pay-per-view). O Leão do Pici soma quatro pontos em duas partidas até aqui, enquanto o Massa Bruta lidera a competição com sete pontos em três jogos.

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Fortaleza e Red Bull Bragantino (onde assistir, horário, escalações e local).

✅FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Red Bull Bragantino

4ª rodada - Brasileirão

📅 Data e horário: domingo, 28 de abril de 2024, às 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Fernanda Kruger (MT-Fifa) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ-Fifa)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Pikachu, Moisés e Lucero.

RB BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Guilherme; Jadsom, Eric Ramires e Gustavo Neves; Vitinho, Mosquera e Eduardo Sasha.

