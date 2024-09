Fortaleza e Cuiaba se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 11:25 • Fortaleza (CE)

Fortaleza e Cuiabá se enfrentam neste domingo (29), pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, com transmissão de TV Globo (Ceará e Mato Grosso) e Premiere. O Leão do Pici é o terceiro colocado com 52 pontos, enquanto o Dourado é o 19º com 23 pontos.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Fortaleza e Cuiabá (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Cuiabá

28ª rodada - Brasileirão



📆 Data e horário: domingo, 29 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Denis da Silva Ribeiro (AL)

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa-MG) e Rafael Trombeta (PR)

🖥️ VAR: Wagner Reway (Fifa-SC)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

FORTALEZA (Técnico: Juan Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Brítez (Cardona) e Felipe Jonatan; Rossetto, Hércules e Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Renato Kayzer.



CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco)

Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves (Marllon), Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Max (Fernando Sobral) e Lucas Fernandes; Clayson, Jonathan Cafú e Isidro Pitta.

