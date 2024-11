Fluminense x Flamengo: onde assistir e horário do jogo da Superliga Feminina de Vôlei

Fluminense e Flamengo pelo Campeonato Carioca de Vôlei Feminino (Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 06:35 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense encara o SESC-Flamengo, nesta sexta-feira (15), pela Superliga Feminina de Vôlei. O clássico carioca será realizada no ginásio do clube Sociedade Cultural, Esportiva e Recreativa Hebraica, às 21h30, no horário de Brasília. A transmissão será do SporTV 2.

Como Fluminense e Flamengo chegam para o jogo da Superliga?

Mandante do clássico, o Fluminense vem em sequência negativa. Após vencer os dois primeiros jogos da temporada, contra Pinheiros e Abel Moda, o Tricolor Carioca tropeçou duas vezes, contra o Vôlei Bauru e o Osasco. Caso vença, o time das Laranjeiras seguirá na sexta colocação, mas ficará mais próximo dos líderes da competição.

Comemoração das jogadoras do Fluminense (Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

De olho na liderança, o Flamengo vem de uma vitória importante contra o Minas, no Maracanãzinho. Em quatro partidas, o Rubro-Negro venceu três, tropeçando apenas contra o Maringá. Na tabela, o time comandado por Bernardinho ocupa a segunda colocação, com os mesmos 15 pontos do Praia Clube, líder da Superliga.

Equipe do Flamengo no Maracanãzinho (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

FICHA TÉCNICA ✅

FLUMINENSE X SESC-FLAMENGO

🗓️ Data: 15 de novembro de 2024, sexta-feira

⏰ Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

🌎 Local: Sociedade Cultural, Esportiva e Recreativa Hebraica, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: SporTV 2