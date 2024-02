Em jogo válido pela terceira rodada do Carioca, Flamengo e Volta Redonda vão se enfrentar na tarde deste sábado (10), às 16h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em partida que foi adiada. O Rubro-Negro é o terceiro colocado na tabela de classificação, enquanto o adversário é o nono. A partida terá transmissão de Band, Bandsports e Canal Goat.