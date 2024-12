Everton x Chelsea: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Everton recebe o Chelsea neste domingo (22) pela 17ª rodada da Premier League. A bola rola a partir das 11h (horário de Brasília), no Goodison Park, em Liverpool. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Chelsea ocupa a vice-liderança com 34 pontos - dois atrás do líder Liverpool. Os Blues estão há oitos jogos invictos na Premier League. Em contrapartida, o Everton vem de três empates, uma vitória e uma derrota nos últimos cinco jogos, com isso ocupa a 16ª posição com 15 pontos.

O Chelsea encara o Everton pela Premier League (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

EVERTON X CHELSEA

17ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 22 de dezembro de 2024, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Goodison Park, em Liverpool;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

EVERTON: Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Gueye, Mangala, Ndiaye, Doucouré, McNeil e Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche.

CHELSEA: Petrovic; Gusto, Silva, Chalobah e Cucurella; Caicedo e Gallagher; Madueke, Palmer e Mudryk; Jackson. Técnico: Enzo Maresca.