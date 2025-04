Ficha do jogo FRA TOT Quartas de final Europa League Data e Hora Quinta-feira (17), às 16h (de Brasília) Local Deutsche Bank Park, em Frankfurt (ALE) Árbitro Davide Massa Assistentes Filippo Meli, Stefano Alassio e Fabio Maresca (quarto árbitro) Var Aleandro Di Paolo e Daniele Chiffi (assistente) Onde assistir

Eintracht Frankfurt e Tottenham Hotspur se enfrentam em duelo válido pelas quartas de final da Europa League 2024/25. A partida acontece nesta quinta-feira (17), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt (ALE), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo da Band (TV aberta) e da CazéTV (YouTube). ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Pela ida, o Tottenham não conseguiu vencer com sua torcida apoiando e apenas empatou por 1 a 1 com o Frankfurt. O jogo aconteceu na última quinta-feira (10), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING). Os gols da partida foram marcados por Ekitiké, pelo lado alemão, e Pedro Porro, pelos ingleses. Com o resultado, o confronto permanece aberto para o dia 17, que será decidido em Frankfurt, na Alemanha.

Tudo sobre o jogo entre Eintracht Frankfurt x Tottenham Hotspur pela Europa League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Eintracht Frankfurt x Tottenham Hotspur

Quartas de final — Europa League

📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de abril, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt (ALE)

👁️ Onde assistir: Band (TV aberta) e CazéTV (YouTube)

🟨 Arbitragem: Davide Massa (árbitro); Filippo Meli, Stefano Alassio (assistentes) e Fabio Maresca (quarto árbitro)

📺 VAR: Aleandro Di Paolo e Daniele Chiffi (assistente)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Eintracht Frankfurt (Técnico: Dino Toppmöller)

Trapp; Kristensen, Tuta, Koch, Theate; Skhiri, Larsson; Götze, Uzun, Bahoya; Ekitiké

❌ Desfalques: Ebimbe, Lisztes e Knauff

⚪ Tottenham Hotspur (Técnico: Ange Postecoglou)

Vicaro; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Brgvall, Bentancur, Maddison; Kulusevski, Solanke, Odobert

❌ Desfalques: Son, Danso e Dragusin

