Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 04:00 • Cuiabá (MT)

Cuiabá e Fluminense se enfrentam neste domingo (21), pela 18ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar a partir das 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), com transmissão do SporTV e Premiere (Clique para assinar e assistir aos jogos do Premiere no Globoplay).

✅ FICHA TÉCNICA

Cuiabá e Fluminense

18ª rodada - Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: 21 de julho de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Arena Pantanal (MT);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins.

(Foto: Gil Gomes/AGIF)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Cuiabá (Técnico: Petit)

Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur, Marllon e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Fernando Sobral (Filipe Augusto); Derik Lacerda, Pitta e Jonathan Cafú

Fluminense (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Silva e Diogo Barbosa; Martinelli, André e Ganso; Marquinhos, Keno e Cano (Kauã Elias)