Cruzeiro x Criciúma: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Pelo Brasileirão, o Criciúma encara o Cruzeiro no Mineirão (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 04:20 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro recebe o Criciúma, neste sábado (9), em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. A bola às 19h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, com transmissão do Premiere (pay-per-view). A Raposa está na oitava colocação no Campeonato Brasileiro com 44 pontos, enquanto o Criciúma ocupa a 15ª posição com 37 pontos.

➡️Clique para assistir no Premiere

Pelo Brasileirão, o Criciúma encara o Cruzeiro no Mineirão (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CRICIÚMA

33ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 9 de novembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Marcos André Gomes da Penha (ES)

🚩 Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antônio Zanotti (ES)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO ( Técnico: Fernando Diniz)

Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Barreal, Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Verón e Kaio Jorge.

CRICIÚMA (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo, Trauco; Barreto, Newton, Marcelo Hermes, Matheusinho; Allano e Bolasie.