Coimbra x Fluminense: onde assistir e horário do jogo pela Copinha

Coimbra e Fluminense se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, São Paulo. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo 10 da Copa São Paulo de Futebol Júnior e terá transmissão ao vivo da CazéTV (Youtube). ➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

O clube carioca não perde na estreia de uma Copinha há 23 anos. Nesta temporada, não foi diferente, o Tricolor venceu o Limeira-SP na última sexta-feira (3) por 2 a 1 e conseguiu os primeiros pontos. O Coimbra, por sua vez, teve um início de temporada perturbado após ser goleado pelo Linense por 5 a 2.

Coimbra e Fluminense se enfrentam nesta segunda (6) (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense FC)

✅ FICHA TÉCNICA

Coimbra x Fluminense

2° Rodada - Grupo 10 - Copinha

📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, São Paulo.

📺 Onde assistir: CazéTV (Youtube)

