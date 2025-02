Ceilândia x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Nesta quinta-feira (27), Ceilândia e Coritiba se enfrentam pela primeira fase da Copa do Brasil. A bola está prevista para rolar às 19h (de Brasília), e o jogo acontecerá no estádio Abadião, em Ceilândia, uma cidade satélite de Brasília, no Distrito Federal. A transmissão da partida será exclusiva do canal SporTV e no Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

O Ceilândia chega para o jogo após ser goleado por 4 a 1 para o Capital, pela oitava rodada do Campeonato Brasiliense. No entanto, o técnico Adelson de Almeida mandou um time alternativo para dar descanso aos jogadores antes do jogo diante do Coritiba. Antes dessa derrota, que fez a equipe ser ultrapassada pelo Brasiliense na liderança, o time vinha de três vitórias seguidas no Estadual. Vale lembrar ainda que o Ceilândia é o atual campeão do Distrito Federal e já está garantido na semifinal.

Já o Coritiba chega pressionado após a derrota de 2 a 0 sofrida para o Maringá no jogo de ida das quartas de final do Paranaense. O técnico Mozart viu as cobranças aumentarem e rebateu as críticas de que o time atuou com três volantes. A principal expectativa é se o comandante mantém o trio com Sebastián Gómez, Filipe Machado e Bianqui ou se coloca o meia Josué, mais ofensivo, no time titular para a decisão na Copa do Brasil.

Vale destacar que, para 2025, a regra mudou e empate leva a decisão para as penalidades nessa fase. Quem avançar para a segunda fase pega o vencedor de Maracanã x Ferroviário, ambos do Ceará.

Jogadores do Coritiba comemoram gol marcado no Campeonato Paranaense (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

Tudo sobre o jogo entre Ceilândia x Coritiba (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Ceilândia x Coritiba

PRIMEIRA FASE - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Maria de Lourdes Abadia (Abadião), em Ceilândia, no Distrito Federal.

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere.

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ).

🚩 Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceilândia (Técnico: Adelson de Almeida)

Elias; Paulinho, Euller, Wallace e Danillo Ribeiro; Júlio César, Júlio Franco, Jean Patrick e Milla; Pablo Félix e Wisman.

Coritiba (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Rafinha, Thalisson, Matías Fracchia e João Almeida; Felipe Machado, Sebastián Gómez e Josué (Matheus Bianqui); Lucas Ronier, Dellatorre e Everaldo.