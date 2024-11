Ceará x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo pela semifinal da Copa do Brasil Sub-20

Ceará e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (26), em jogo válido pela volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-20. A bola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A partida terá transmissão do SporTV.

Tudo sobre o jogo entre Ceará e Palmeiras (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Ceará x Palmeiras

SEMIFINAL - COPA DO BRASIL SUB-20

📆 Data e horário: terça-feira, 26 de novembro de 2024, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

📺 Onde assistir: SporTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará (Técnico: Alison Henry)

Léo Agliardi; Vitor, Uchella, Gilmar e Fabrício; Matheus Maycon, João Victor, João Silva e Kaique; Caio Rafael e Zé Neto.

Palmeiras (Técnico: Lucas Andrade)

Deivid; Gilberto, Robson, Luis Benedetti e Coutinho; Arthur Gabriel, Edney e Patrick; Thalys Henrique, Allan e Luighi.