Canadá espra bate o Chile e garantir a classificação (Foto: Hector Vivas / GETTY IMAGES)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 21:00 • Orlando (EUA)

Canadá e Chile se enfrentam neste sábado (29), às 21h (horário de Brasília), no Orlando City Stadium, Orlando (EUA), em jogo válido pela terceira rodada do grupo A da Copa América. Os The Canucks superaram o Peru na segunda rodada e figuram na segunda colocação do grupo, buscando a segunda vitória para encaminhar a classificação; por outro lado, a La Roja perdeu para a Argentina, e um triunfo é a única chance de avançar para a próxima fase da competição. O jogo terá transmissão do SporTV e do Globoplay. (Clique para assinar o Premiere por 30 dias grátis!)

✅ FICHA TÉCNICA

Canadá x Chile

3ª rodada - Grupo A - Copa América



🗓️ Data e horário: sábado, 29 de junho de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Orlando City Stadium, Orlando (EUA)

📺 Onde assistir: SporTV e Globoplay

🟨 Arbitragem: Wilmar Roldan-COL (árbitro); Alexander Guzman-COL e Jhon A. León-COL (auxiliares); Armando Villarreal-USA (VAR).



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CANADÁ (Técnico: Jesse Marsch)

M. Crépeau, R. Laryea, D. Cornelio, M. Bombito, A. Johnston, S. Eustaquio, I. Koné, A. Davies, J. David, L. Millar y C. Larín.

CHILE (Técnico: Ricardo Gareca)

C. Bravo, M. Isla, I. Lichnovsky, P. Díaz, G.Suazo, E. Pulgar, R. Echeverría, D. Osorio, A. Sánchez, V. Dávila y E. Vargas.