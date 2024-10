Brusque x Ituano: estatísticas, escalações e onde assistir

Brusque e Ituano se enfrentam pela Série B do Brasileiro (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 06:35 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (14), Brusque e Ituano se enfrentam pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, as equipes acabaram empatando a partida pelo placar de 1 a 1. O jogo terá início às 21h (de Brasília) com transmissão do SporTV e do Premiere; confira as estatísticas do confronto.

Confira as estatísticas em tempo real do jogo entre Brusque e Ituano (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Estatísticas de Brusque e Ituano

O Brusque chega para o jogo de hoje após empatar seu último jogo com o Avaí, pelo placar de 0 a 0, em clássico de Santa Catarina. Ocupando a 19ª posição da Série B, com apenas 30 pontos, a equipe terá que fazer um bom resultado diante de sua torcida para tentar sair da zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos do time em casa, o Brusque até tem um bom momento, com três vitórias e duas derrotas.

Já o Ituano vem para esta partida também precisando desesperadamente vencer. A equipe do interior paulista ocupa a 18ª posição, com apenas 31 pontos somados. Em seus últimos cinco jogos fora de casa, o time de Itu conquistou apenas uma vitória e perdeu todos os outros quatro jogos que realizou distante de sua torcida.

Palpites para o jogo

Confronto entre as equipes que mais estão lutando para não serem rebaixadas para a Série C do Brasileirão, ambos os times precisam dos três pontos. Logo, o jogo em si deve ser equilibrado, mas o Brusque leva vantagem pelo histórico de bons resultados que vem fazendo em casa, enquanto o Ituano não consegue fazer muitos pontos quando joga longe de Itu; confira as estatísticas de Brusque e Ituano em tempo real.

⚽Escalações prováveis de Brusque e Ituano

Brusque

Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Gabriel Pinheiro, Wallace e Luiz Henrique (Jhan Torres); Rodolfo Potiguar, Paulinho e Agustín González; Dentinho, Diego Mathias e Rodrigo Pollero (Guilherme Queiroz) - Técnico: Marcelo Cabo.

Ituano

Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho, Gui Mariano e Guilherme Lazaroni; Rodrigo, Miquéias e José Aldo; Bruno Xavier, Vinícius Paiva e Thonny Anderson - Técnico: Alberto Valentim.