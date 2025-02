Brighton e Chelsea se enfrentam nesta sexta (14), às 17h (de Brasília), no Amex Stadium, em Brighton & Hove (ING), em jogo válido pela 25ª rodada da Premier League. A transmissão da partida é exclusiva do Disney+ Premium (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

A partida da Premier League marca o reencontro das equipes que duelaram na quarta fase da Copa da Inglaterra, no dia 8 de fevereiro. Na ocasião, o Brighton venceu o Chelsea, de virada, por 2 a 1, no Amex Stadium.

Após 24 rodadas, o Brighton está na 10º posição com 34 pontos (oito vitórias, 10 empates e seis derrotas). Com 43 pontos, o Chelsea segue na quarta colocação (12 vitórias, sete empates e cinco derrotas).

Tudo sobre o jogo entre Brighton e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brighton x Chelsea

25ª Rodada — Premier League

📆 Data e horário: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Falmer Stadium, em Brighton & Hove (ING);

📺 Onde assistir: Disney+ Premium (streaming);

🟨 Árbitro: Chris Kavanagh;

🚩 Assistentes: Lee Betts, Mark Scholes (assistentes) e Stuart Attwell (quarto árbitro);

🖥️ VAR: Michael Oliver

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brighton (Técnico: Fabian Hürzeler)

Verbruggen; Veltman, Hecke, Webster, Lamptey; Baleba, Hinshelwood; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck.

❌ Desfalques: Lewis Dunk, Solly March, Pervis Estupiñán, Jason Steele, Mats Wieffer, Igor, James Milner e Ferdi Kadıoğlu

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Sánchez; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Fernández, Caicedo; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson.

❌ Desfalques: Marc Guiu, Roméo Lavia, Benoît Badiashile, Wesley Fofana e David Datro

