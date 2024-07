Brasil x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pelas Olimpíadas

(Foto: Christophe ARCHAMBAULT / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 11:13 • Rio de Janeiro

Brasil e Espanha se enfrentam na manhã desta quarta-feira (31), às 12h (horário de Brasília), no Stade Matmut-Atlantique, em Bordeaux (FRA), em jogo válido pela terceira e última rodada da fase de grupos do Futebol Feminino das Olimpíadas 2024. O jogo terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube).

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Atuais campeães mundiais, as espanholas venceram os dois primeiros jogos e lideram o grupo C, enquanto as jogadoras da Seleção Brasileira perderam de virada nos acréscimos contra o Japão e disputam a classificação em partida decisiva.

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil (F) x Espanha (F)

3ª rodada - Grupo C - Olimpíadas 2024

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 31 de julho de 2024, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Stade Matmut-Atlantique, em Bordeaux (FRA)

📺 Onde assistir: Globo, SporTV e CazéTV

🟨 Arbitragem: a definir

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Arthur Elias)

Lorena; Antônia, Rafaelle, Tarciane, Tamires (Yasmim); Yaya (Angelina), Duda Sampaio, Gabi Portilho; Marta, Gabi Nunes, Ludmila.



ESPANHA (Técnico: Montse Tomé)

Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Aleixandri e Oihane Hernández; Abelleira, Aitana Bonmatí e Alexia Putellas; Mariona Caldentey, Lucía Garcíay e Salma Paralluelo.