Seleção Brasileira comemorando classificação na Copa Ouro Feminina. (Foto: Leandro Lopes/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 07:00 • San Diego (EUA)

A Seleção Brasileira tem o seu desafio final na Copa Ouro Feminina contra os Estados Unidos, anfitriãs do torneio. O Brasil está invicto na competição e vai decidir o título com uma das mais consolidadas do cenário do futebol feminino. O confronto vale o primeiro título da Era Arthur Elias, após decepção na Copa do Mundo.

Para o confronto final, a Seleção chega com força máxima e com a confiança em alta após vencer bem as cinco últimas partidas. A Amarelinha chegou na grande decisão depois de vencer o México por 3 a 0, enquanto os EUA ficaram no empate com o Canadá em 2 a 2 e avançaram nos pênaltis.

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Estados Unidos

Copa Ouro Feminina - Final

Data e horário: domingo, 10 de março de 2024, às 22h15 (de Brasília)

Local: Snapdragon Stadium, em San Diego, nos EUA

Onde assistir: ESPN e Star+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Arthur Elias)

Luciana; Antônia, Bia Menezes, Tarciane, Rafaelle Souza; Gabi Portilho, Vitória Yaya, Duda Santos; Bia Zaneratto, Gabi Nunes e Duda Sampaio.

ESTADOS UNIDOS (Técnica: Emma Hayes)

Alyssa Naeher; Naomi Girma, Tierna Davidson, Emily Fox e Samantha Coffey; Lindsey Horan, Korbin Albert e Alex Morgan; Trinity Rodman, Jenna Nighswonger e Jaedyn Shaw.

Seleção Brasileira enfrenta os EUA na final da Copa Ouro Feminina. (Foto: Leandro Lopes/CBF)