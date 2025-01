Grêmio visita o Brasil de Pelotas nesta quarta-feira (22), em jogo válido pela primeira rodada do Gauchão. A bola rola às 22h (de Brasília), no Estádio Bento de Freitas, com transmissão do Premiere. O Imortal busca manter a série histórica e conquistar o oitavo título consecutivo do Campeonato Gaúcho. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Tudo sobre o jogo entre Brasil de Pelotas e Grêmio (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Grêmio

1ª RODADA- CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, às 22h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko;

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL DE PELOTAS (Técnico: Dema)

Wellington; Murilo, Gabriel Macedo, Bruno Miguel e Higor; Jonathan Cabeça, Juliano Fabro e Kauê; Vini Charopem, Mayco Félix e DG.

GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Gabriel Grando; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk (Pedro Gabriel); Dodi, Villasanti, Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

