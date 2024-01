Em jogo válido pela quarta rodada do Paulistão, Bragantino e Palmeiras vão se enfrentar na noite desta quarta-feira (31), às 19h30, no Nabi Abi Chedid. O time comandado por Abel Ferreira segue forte em busca de seu objetivo no Estadual: o sonho de levantar a taça do torneio pela terceira vez seguida.

O Palmeiras é o líder do Grupo B do Paulistão, com sete pontos, enquanto o Bragantino é o líder do Grupo C, com quatro pontos até o momento. (Cesar Greco/Palmeiras)