(Foto: Nelson Almeida/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

O RB Bragantino recebe a Inter de Lmiera, neste domingo (17), pelas quartas de final do Paulistão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no estádio do Nabizão, com transmissão da Cazé TV (Youtube) e Paulistão Play (streaming).

O Bragantino terminou a fase de grupos do Paulistão com 21 pontos, na liderança do Grupo C. Já a Inter de Limeira Leão encerrou a primeira fase do estadual com 17 pontos.

(Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

✅FICHA TÉCNICA

RB Bragantino x Inter de Limeira

Quartas de final do Paulistão

Data e horário: domingo, 17 de março de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Nabizão, em Bragança Paulista (SP)

Onde assistir: Cazé TV (Youtube) e Paulistão Play (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB BRAGANTINO

Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Lincoln e Eric Ramires; Thiago Borbas, Helinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

INTER DE LIMEIRA

Max Walef; Diego Jussani, Emerson Santos, Matheus Mancini e César Morais; JP Galvão, Albano e Gustavo Bochecha; Lima, João Felipe e Quirino. Técnico: Júnior Rocha

