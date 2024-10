Bragantino e Botafogo se enfrentam pela 31ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 19:10 • Bragança Paulista (SP)

Red Bull Bragantino e Botafogo se enfrentam neste sábado (26), em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. A bola às 19h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, com transmissão do Premiere (pay-per-view). O Massa Bruta é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro com 34 pontos, enquanto o Glorioso é líder, com 61 pontos.

➡️Clique para assistir no Premiere

✅ FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Botafogo

31ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

🖥️ VAR: Wagner Reway (Fifa-MT)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha, Luan Cândido; Lucas Evangelista, Jadsom; Vitinho, Lincoln, Henry Mosquera; Eduardo Sasha.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

▶️ Botafogo cobra autoridades por agressões a torcedores após partida da Libertadores