Ficha do jogo BOU MCI Quartas de Final Copa da Inglaterra Data e Hora 12h30 Local Vitality Stadium, em Bournemouth Árbitro Stuart Attwell Assistentes Neil Davies e Constantine Hatzidakis Var Thomas Bramall Onde assistir

O Bournemouth recebe o Manchester City neste domingo (30), em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. O jogo está previsto para começar às 12h30 (de Brasília) e o confronto terá transmissão ao vivo exclusivo da Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após passar pelo Wolverhampton nos pênaltis, o Bournemouth encara o Manchester City nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Os Citizens passaram pelo Plymouth Argile e chegam ao confronto embalado com a classificação. No retrospecto do confronto, o City tem clara vantagem, vencendo nove dos últimos dez jogos disputados. Bournemouth venceu apenas uma, sendo essa no último duelo disputado entre as equipes.

Para o confronto, o Bournemouth em fase ruim. O clube está em 10º colocado na Premier League, porém, estava em 5° e embarcou em uma sequência de resultados ruins. A última vitória da equipe foi no dia 15 de fevereiro e de lá para cá, acumulou três derrotas e dois empates.

continua após a publicidade

Huijsen é um dos grandes destaques do Bounermouth nesta temporada. (Foto: Reprodução/Instagram)

Diferente do time da casa, o Manchester City vive fase morna na temporada. A equipe conseguiu uma pequena recuperação e está em 5º colocado na tabela da Premier League. Os Citizens estão apenas um ponto atrás do Chelsea, o primeiro time na zona de classificação para Champions League, e luta por uma vaga na competição. Nas últimas seis partidas do clube, o City emplacou duas vitórias, três derrotas e um empate.

➡️ ‘Jogamos com um Brasil que não é o de antes’, diz lateral da Argentina em análise

Confira as informações do jogo entre Bournemouth e Manchester City pela Copa da Inglaterra

✅ FICHA TÉCNICA

BOURNEMOUTH X MANCHESTER CITY

QUARTAS DE FINAL - COPA DA INGLATERRA

📆 Data e horário: domingo, 30 de março, às 12h30 (de Brasília);

📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING);

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOURNEMOUTH: Kepa; Lewis Cook, Zabarnyi, Sensei, Soler; Adams, Scott; Tavernier, Kluivert, Semenyo; Evanilson.

MANCHESTER CITY: Ortega; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; González, Gundogan; Savinho, Marmoush, Doku; Haaland.