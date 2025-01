Botafogo x Maricá: onde assitir, horário e prováveis escalações

Neste sábado (11), o Botafogo enfrentará o Maricá em sua primeira partida no Campeonato Carioca de 2025. O jogo, marcado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro e será transmitido pela Band (canal fechado), pelo canal GOAT (via YouTube) e Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

Este encontro ocorre em um momento desafiador para o clube alvinegro, que tem lidado com problemas financeiros e mudanças na equipe técnica e no elenco. Por outro lado, o Maricá, faz sua estreia na primeira divisão do campeonato e pode surpreender.

Sob a liderança interina de Carlos Leiria, técnico do sub-20, o Botafogo inicia a temporada após a saída de Artur Jorge. A equipe, campeça em 2024, agora busca se reestruturar. Jogadores como Patrick de Paula, Matheus Nascimento e o uruguaio Valentín Adamo estão confirmados para enfrentar o Maricá, com Adamo buscando consolidar sua posição após um período de empréstimo.

continua após a publicidade

➡️ Jogadores do Botafogo ameaçam não se apresentar, e clube se posiciona

Boafogo e Maricá se enfrentam neste sábado (11) (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Comandado por Reinaldo Oliveira, o Maricá conta com uma equipe composta por talentos locais e internacionais, incluindo jogadores da Argentina, Uruguai e Equador. A equipe se destaca por sua performance na Série A2 do estadual e busca se firmar entre os grandes clubes do Rio de Janeiro.

Confira as informações do jogo entre Botafogo e Maricá

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X MARICÁ

1ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: sábado, 11 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

📺 Onde assistir: Band (canal fechado), pelo canal GOAT (via YouTube) e Premiere (pay-per-view)

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Raul; Vitor Marinho, Gabriel Justino, Serafim, Lucyo; Kauê, Patrick de Paula, Newton; Matheus Nascimento, Carlos Alberto, Valentín Adamo.

MARICÁ: Dyogo Alves, Pablo, Cleiton, Daniel Sale, Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano, Lorran; Thiaguinho, Felipe Teresa, Guilherme.