Ficha do jogo BOT JUV 2º Rodada Brasileirão Data e Hora Sábado, 5 de Abril - 21h (de Brasília) Local Nilton Santos, no Rio de Janeiro-RJ Árbitro Rodrigo José Pereira de Lima Assistentes Neuza Back e Bruno Cesar Vieira Var Diego Pombo Lopez Onde assistir

O Botafogo recebe o Juventude em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece neste sábado (5) e será na Arena Castelão. A bola está prevista para rolar às 18h30 (de Brasília) e A partida terá transmissão ao vivo exclusiva do Sportv (canal fechado) e Premiere (streaming).

Após estreia sem brilho, o Botafogo tenta se recuperar do empate e busca somar seus primeiros três pontos no Brasileirão. O time joga diante da sua torcida no Estádio Nilton Santos e quer afastar a má fase. A última partida da equipe foi uma derrota contra o Universidad de Chile, pela Libertadores.

Savarino no confronto entre Botafogo e Palmeiras no Brasileirão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

O Juventude, por sua vez, é líder momentâneo do Brasileirão após vencer o Vitória na estreia do campeonato. O time vem em fase mista na temporada, acumulando oito triunfos, um empate e três derrotas em 12 jogos.

Confira as informações do jogo entre Botafogo e Juventude pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X JUVENTUDE

2ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 5 de abril, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro-RJ

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Premiere (pay-per-view)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Santiago Rodríguez e Igor Jesus.

JUVENTUDE: Marcão, Ewerthon, Abner, Adriano Martins, Alan Ruschel, Giraldo, Jadson, Luis Mandaca, Batalla, Gabriel Taliari e Ênio