Em confronto direto pelo título do Brasileirão, o Grêmio vai ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira (9) para enfrentar o Botafogo, atual líder do torneio, pela 33° rodada. O duelo será de extrema importância para ambos os times, já que o Glorioso vê sua liderança ameaçada após resultados ruins, enquanto o Tricolor busca subir na tabela para ir atrás da taça. A partida será às 20h em São Januário, por conta da agenda de shows no Nilton Santos e será trasmitida pela SporTv e Premiere.