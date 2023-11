As falas do torcedor alvinegro não começaram apenas com a queda de rendimento mais recente da equipe. Após o jogo entre Cruzeiro e Botafogo, pela 18ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, as críticas foram sobre o gramado do estádio Mineirão, por conta da lesão de Tiquinho Soares. O centroavante torceu o joelho em uma dividida, depois de prender o pé no gramado.