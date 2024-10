Botafogo-SP x Guarani: estatísticas, escalações e onde assistir

Botafogo-SP e Guarani se enfrentam pela Série B (Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (09), Botafogo-SP e Guarani se enfrentam por jogo atrasado da 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, a equipe de Campinas acabou levando a melhor ao vencer o time de Ribeirão Preto por 2 a 0. O jogo terá início às 20h (de Brasília) com transmissão da Band, Canal GOAT e Premiere; confira as estatísticas do confronto.

Botafogo-SP e Guarani jogam por rodada atrasada da Série B; confira as estatísticas da partida em tempo real (Foto: Diogo Reis/AGIF)

Estatísticas de Botafogo-SP e Guarani

Time da casa, o Botafogo-SP chega para o jogo de hoje após perder seu jogo da 30ª rodada por 1 a 0 para a Ponte Preta, jogando em Campinas. A forma da equipe na competição não é nada positiva, já que não sabe o que é vencer desde a 25ª rodada, quando bateu o Goiás por 1 a 0. Nos últimos cinco jogos, são três derrotas e dois empates, fazendo com que a equipe amargure a 17ª posição na Série B, primeira da zona de rebaixamento.

Já o Guarani também não se encontra em uma posição favorável na Série B do Brasileirão. A equipe perdeu seu último jogo para o Ituano por 1 a 0, o que fez com que o Bugre afundasse ainda mais na lanterna da competição, com apenas 25 pontos somados. Nos últimos cinco jogos, a equipe teve uma vitória, um empate e três derrotas.

Palpites para o jogo

O jogo vale muito para ambas as equipes, que podem ganhar um suspiro de sobrevivência se somarem os três pontos. No entanto, o Botafogo-SP deve vir com leve favoritismo para esta partida por estar jogando em casa, além de enfrentar um adversário teoricamente mais fraco; confira as estatísticas de Botafogo-SP e Guarani em tempo real.

⚽Escalações prováveis de Botafogo-SP e Guarani

Botafogo-SP

João Carlos; Ericson, Fábio Sanches, Bernardo Schappo; Pedro Costa, Sabit, Gustavo Bochecha e Jean Victor; Douglas Baggio, Victor Andrade e Alexandre Jesus - Técnico: Márcio Zanardi.

Guarani

Pegorari; Heitor (Pacheco), Douglas, Matheus Salustiano e Emerson Barbosa; Matheus Bueno, Pierre e Luan Dias (Estevão); João Victor, Caio Dantas e Marlon Maranhão - Técnico: Allan Aal.