Bayern x PSG Sub-19: onde assistir ao vivo, estatísticas e palpites

Nesta terça-feira (26), as equipes Sub-19 de Bayern de Munique e PSG se enfrentam pela UEFA Youth League, competição equivalente à Champions League para as categorias de base dos clubes que disputam o campeonato no profissional. A partida terá início a partir das 12h, pelo horário de Brasília, com transmissão do canal da UEFA.tv.

A equipe Sub-19 do PSG vem embalada de uma vitória na última rodada da UEFA Youth League (Foto: Reprodução/Instagram)

Estatísticas de Bayern e PSG Sub-19

O Bayern de Munique Sub-19 chega para o jogo de hoje após ter vencido o SSV Jahn Regensburg, pelo campeonato nacional da Alemanha da categoria. Na Youth League, a equipe bávara é a atual 15ª colocada, com sete pontos somados, enquanto na liga nacional, é a primeira colocada de seu grupo, com 32 pontos em 15 jogos. Nos seus últimos cinco confrontos, são três empates, uma vitória e uma derrota.

Já a equipe Sub-19 do PSG vem para esta partida depois de bater o Lille, por 3 a 2, no U19 National, competição nacional da França para a categoria. Atualmente, o time francês lidera seu grupo com 30 pontos em 13 jogos, mas na Youth League o sucesso não é o mesmo. Os parisienses estão apenas na 23ª colocação, a primeira fora da zona de classificação à segunda fase do campeonato europeu de base.

Palpites para o jogo

O confronto entre as duas equipes promete ser muito equilibrado, já que ambas são as líderes de seus grupos em seus campeonatos nacionais. No entanto, ao menos neste primeiro momento, o Bayern possui uma leve vantagem sobre seu rival na Youth League, estando oito posições a frente. Mesmo assim, o confronto promete grandes emoções. O time alemão possui três vitórias e dois empates jogando em casa, enquanto o PSG tem uma vitória, três empates e uma derrota, quando enfrenta equipes longe de seus domínios.

⚽Escalações prováveis de Bayern e PSG Sub-19

Bayern

Leon Klanac; Vincent Manuba, Paul Scholl, Ljubo Puljic e Adam Aznou; Kurt Ruger, Noel Aseko e Louis Richter; Nestory Irankunda, Felipe Chavez e Emirhan Demircan - Técnico: Peter Gaydarov.

PSG

Martin James; David Boly, Axel Tape, Naoufel El Hannach e Thomas Cordier; Yanis Khafi, Makata Ibrahima Diaby e Vainqueur Diyinu Nzinga; Ibrahim Mbaye, Mahamadou Sangaré e Oumar Camara - Técnico: David Suarez.