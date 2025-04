Ficha do jogo BAR MAL La Liga 33ª rodada Data e Hora Terça-feira, 22 de abril de 2025, às 16h30 (de Brasília) Local Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP) Árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias Var Javier Iglesias Villanueva Onde assistir

Nesta terça-feira (19), o Barcelona recebe o Mallorca pela 33ª rodada da La Liga, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys. O confronto será transmitido exclusivamente pelo Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Na liderança da La Liga, o Barcelona vem de vitória épica contra o Celta de Vigo após dois gols e uma assistência de Raphinha no final da partida e busca manter a vantagem de quatro pontos para o Real Madrid na luta do título do Campeonato Espanhol. O clube catalão sonha com a 24ª vitória na competição na temporada e ainda pode ser campeão da Champions League e da Copa do Rei, que terá final neste sábado (26).

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick abraça Raphinha após a vitória sobre o Celta de Vigo, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

Por outro lado, o Mallorca luta para se manter na 7ª colocação em busca de uma vaga na próxima edição da Conference League. O clube vem de empate sem gols contra o Leganés em casa e tem um ponto a mais do que o Celta de Vigo, precisando da vitória para não perder a posição.

Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Mallorca pela La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA X MALLORCA

33ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: Terça-feira, 22 de abril de 2025, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

📺Onde assistir: Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BARCELONA (Técnico: Hansi-Flick)

Szczesny, Martín, Inigo Martínez, Cubarsí e Koundé; Pedri, Fermín e De Jong; Raphinha, Lamine Yamal e Ferrán Torres.

MALLORCA (Técnico: Bittor Alkiza)

Greif, Copete, Raíllo e Valjent; Mojica, Mascarell, Costa e Sánchez; Darger, Prats e Larin