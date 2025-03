Ficha do jogo BAR GIR 29º Rodada La Liga Data e Hora Domingo (30) às 11h15 (de Brasília) Local Estádio Olímpic Lluís Companys Árbitro Juan Pulido Santana Onde assistir

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Barcelona recebe o Girona neste domingo (30), em jogo válido pelas 29º rodada de La Liga. O jogo está previsto para começar às 11h15 (de Brasília) e o confronto terá transmissão ao vivo exclusivo da Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

O Barcelona vive grande fase na temporada e vai embalado para o confronto. Os Culés são líderes isolados em La Liga e estão com retrospecto positivo nas últimas partidas pelo torneio. A última derrota do clube da Catalunha foi em partida válida pelo campeonato espanhol, no dia 21 de dezembro. Desde lá, foram 19 jogos, sendo 16 vitórias e três empates. Em La Liga, foram nove partidas e apenas um empate.

Ferran Torres comemorando o seu gol, no confronto entre Barcelona e Osasuna pela La Liga. (Foto: Lluis Gene/AFP)

O Girona, por outro lado, faz temporada muito abaixo em comparação a anterior, ficando na parte de baixo da tabela. O clube ocupa atualmente a 13º posição e se encontra mais perto da zona de rebaixamento do que da zona de classificação a campeonatos internacionais. As últimas partidas da equipe são um retrato da campanha, com o Girona acumulando três derrotas, três empates e uma vitória nas últimas sete partidas.

continua após a publicidade

➡️ ‘Jogamos com um Brasil que não é o de antes’, diz lateral da Argentina em análise

Confira as informações do jogo entre Barcelona e Girona pela La Liga

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA X GIRONA

29º RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: domingo, 30 de março, às 11h15 (de Brasília);

📍 Local: Estadio Olímpic Lluís Companys, na Catalunha (ESP);

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BARCELONA: Szczesny, Martín, Cubarsí, Ronald Araújo e Koundé; Pedri, Fermín, Raphinha, Gavi e Lamine Yamal; Robert Lewandowski

GIRONA: Gazzaniga, Blind, Krejci II, David Lopez e Martínez; Danjuma, Gutiérrez, Arthur, Herrera e Tsygankov; Miovski