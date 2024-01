Em jogo válido pela quarta rodada do Carioca, Bangu e Vasco vão se enfrentar na tarde deste domingo (28), às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em busca de seguir com o sonho de levantar a taça do torneio estadual. O Cruz-Maltino é o líder da competição, com sete pontos, enquanto o adversário ainda não pontuou.