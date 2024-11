Bahrein x Austrália: onde assistir ao vivo, estatísticas e palpites

Nesta terça-feira (19), Bahrein e Austrália se enfrentam pela sexta rodada da terceira fase de grupos das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo. A partida terá início a partir das 15h15, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do canal de streaming da Disney+.

Os australianos empataram seu último confronto pelas Eliminatórias contra a Arábia Saudita; confira as estatísticas do jogo entre Austrália e Bahrein (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Estatísticas de Bahrein e Austrália

A equipe do Bahrein chega para o jogo de hoje após ter perdido o seu último jogo pelas Eliminatórias da Ásia contra a equipe da China, pelo placar de 1 a 0, jogando diante de sua torcida. Nos últimos cinco jogos pela competição, o país soma duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória, o fazendo ficar na quinta colocação de seu grupo, com cinco pontos somados.

Já a Austrália chega em uma situação semelhante ao seu rival. Em sua última partida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, os australianos empataram em 0 a 0 com a Arábia Saudita. Em seus últimos cinco confrontos pelo campeonato, a equipe soma uma vitória, três empates e uma derrota, sendo essa justamente para o Bahrein. A seleção australiana soma seis pontos até aqui.

Palpites para o jogo

Mesmo com uma fase considerada ruim, a Austrália é favorita para o jogo de hoje contra o Bahrein. A equipe conta com mais estrutura e tradição no futebol do que seu rival, e mesmo com a derrota na primeira rodada da terceira fase para a seleção bareinita, os australianos devem sair desta partida com os três pontos na bagagem; confira as estatísticas do jogo de Bahrein e Austrália em tempo real.

⚽Escalações prováveis de Bahrein e Austrália

Bahrein

Ebrahim Lutfalla; Amine Benaddi, Hamad Al-Shamsan e Sayed Dhiya Saeed; Vincent Emmanuel, Abbas Al-Asfoor, Ali Haram e Mohamed Jasim Marhoon; Ali Madan, Mahdi Abduljaabar e Kamil Al-Aswad - Técnico: Dragan Talajic.

Austrália

Joe Gaucci; Jason Geria, Harry Souttar e Cameron Burgees; Lewis Miller, Aiden O'Neill, Jackson Irvine e Jordan Bos; Ajdin Hrustic e Riley McGree e Mitchell Duke - Técnico: Tony Popovic.