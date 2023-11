Nesta quinta-feira (9), o Bahia e o Cuiabá irão se enfrentar e encerrar a 33° rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. As três últimas partidas entre os times terminaram em empates, e a triunfo que vale pontos na luta contra o rebaixamento do Tricolor de Aço, enquanto o Dourado busca se garantir no meio da tabela.