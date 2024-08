Bahia e Botafogo jogam pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (7)(Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 04:00 • Salbador (BA)

Bahia e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (7), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), com transmissão do Sportv e Premiere (clique para assinar e assistir aos jogos do Premiere no Globoplay).

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Bahia x Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X BOTAFOGO

OITAVAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: terça-feira, 7 de julho de 2024, às 19H;

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michel Stanislau (RS);

🖥️ VAR: André da Silva Bittencourt (RS).

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Arias, Xavier, Cuesta e Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Everaldo e Thaciano.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John, Suárez, Barboza, Bastos e Cuiabano; Gregore e Freitas; Carlos Alberto, Savarino, Luiz Henrique e Tiquinho.