Santos venceu o Paysandu por 2 a 0, na Vila Belmiro, na estreia da equipe na Série B (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 07:00 • Florianópolis (SC)

O Santos visita o Avaí nesta sexta-feira (26), pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), com transmissão do SporTV e do Premiere.

As equipes apresentaram resultados distintos na primeira rodada da competição. Na Vila Belmiro, o Peixe derrotou o Paysandu por 2 a 0. O Avaí, fora de casa, foi perdeu para o Operário-PR por 1 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

Avaí x Santos - Série B do Brasileirão

2ª Rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 26 de abril de 2024, às 20h (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (árbitro); Rafael Trombeta e Lucas Costa Modesto (auxiliares); William Stefen (quarto árbitro); Marco Ferreira (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AVAÍ

Marcos Vinícius, Tiago, Alan Costa e Mário Sérgio; Judson, Pedro Castro, Giovanni e João Paulo; Pottker e Poveda. Treinador: Eduardo Barroca.

SANTOS

João Paulo; JP Chermont, Joaquim, Gil e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Furch e Guilherme. Técnico: Fábio Carrile.