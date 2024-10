Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Em partida adiada, Atlético e Grêmio se enfrentam nesta quarta (9) (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 04:30 • Belo Horizonte (MG)

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam, nesta quarta-feira (9), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que havia sido adiada devido às enchentes no Rio Grande do Sul, ocorrerá na Arena MRV, em Belo Horizonte. A bola rola a partir das 19h30 e terá transmissão do canal Premiere (pay-per-view).

Apesar das equipes estarem em período de pausa devido a Data FIFA, a CBF agendou a partida em atraso para esta semana. Com isso, o Galo sofrerá com as baixas de Alonso, Vargas e Alan Franco, que foram convocados para defender suas respectivas seleções, para a partida contra o Tricolor Gaúcho. Entre os três, Alonso e Alan Franco são titulares pelo Atlético Mineiro.

Atlético-MG e Grêmio disputam partida atrasada do Brasileirão em meio a Data FIFA (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O Atlético ocupa a 10º posição na tabela com 37 pontos e logo atrás vem o Grêmio com 35 pontos na 11º colocação. Nesse momento, ambos estariam classificados para a Sul-Americana, mas as equipes seguem na disputa para permanecer na zona.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Atlético-MG e Grêmio (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X GRÊMIO

6ª RODADA- CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de outubro de 2024, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Leandro Matos Feitosa (SP)

🖥️ VAR: Wagner Reway

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Matheus Mendes; Saravia, Lyanco, Battaglia (Bruno Fuchs) e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Hulk e Paulinho (Deyverson).

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; Igor Serrote, Rodrigo Ely (Jemerson), Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Aravena, Cristaldo e Edenilson; Braithwaite.

