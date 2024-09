Atlético-GO x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Publicada em 14/09/2024 - 07:10 • Rio de Janeiro

Atlético-GO e Vitóroa se enfrentam neste domingo (25), pela 25ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Antônio Accioly, com transmissão do Premiere. No jogo dos desesperados, o time da casa é o lanterna, enquanto o time baiano ocupa a 18ª colocação.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Atlético-GO e Vitória (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X VITÓRIA

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 14 de setembro de 2024, às 16h;

📍 Local: Antônio Acciolya, em Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Edina Batista (FIFA/SP);

🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);

🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

ATLÉTICO-GO (Técnico: Umberto Louzer)

Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano, Marcão e Guilherme Romão; Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Janderson, Campbell e Luiz Fernando.

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Willian Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Willian Oliveira, Filipe Machado; Carlos Eduardo, Osvaldo e Alerrandro.