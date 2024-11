Atlético-GO x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Atlético-GO e Palmeiras se enfrentam neste sábado (23), em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO). A partida será transmitida pelo canal fechado Premiere e pela TV Globo. ➡️Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

Atlético-GO recebe o Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X PALMEIRAS

35ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 23 de novembro de 2024, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO);

📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo;

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni, Baralhas, Alejo Cruz e Gonzalo Freitas; Luiz Fernando e Hurtado. Técnico: Anderson Leal.

continua após a publicidade

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Dudu (Felipe Anderson), Estêvão e Rony. Técnico: Abel Ferreira.