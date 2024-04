Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Atlético-GO e Flamengo se enfrentam na tarde deste domingo (14), pela primeira rodada do Brasileirão 2024. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO) com transmissão do Premiere (pay-per-view).

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Atlético-GO e Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-GO x Flamengo

1ª rodada - Brasileirão

🗓️ Data e horário: domingo, 14 de março de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Serra Dourada, em Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: André Luiz Sketino Policarpo Bento (MG)

🚩Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-GO (Técnico: Jair Ventura)

Ronaldo; Maguinho, Alix, Adriano Martins, Guilherme Romão; Rhaldney, Gabriel Baralhas, Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.